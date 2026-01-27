WSJ: Трамп «сменил курс» после второго за месяц убийства в Миннеаполисе, а его администрация отказалась от тактики «отрицай и атакуй»

Администрация Дональда Трампа (и сам президент) сменили риторику и тон в отношении действий сотрудников иммиграционной службы после второго за месяц убийства в Миннеаполисе, пишет The Wall Street Journal.

24 января сотрудники иммиграционных служб США (ICE и пограничного патруля) застрелили 37-летнего жителя Миннеаполиса Алекса Претти, обосновав это тем, что у него при себе было оружие, которым он угрожал агентам.

В течение двух суток после этого, как отмечает WSJ, Трамп «сменил курс» и отказался от резких оценок. Президент США направил в Миннесоту Тома Хомана, который, как пишет газета, выступает за «более адресный подход», направленный на иммигрантов с криминальным прошлым или окончательными ордерами на депортацию. В это же время командующий пограничным патрулем Грегори Бовино, сторонник жесткого подхода, покинул штат. Помощники Трампа, как пишет WSJ, были удивлены, когда президент США написал, что отправляет Хомана в Миннесоту.

Вместе с этим Трамп дал понять, что хочет договориться, призвав губернатора Миннесоты Тима Уолза и мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея к более тесному сотрудничеству, включая помощь в задержании нелегалов. Чиновники подтвердили, что если власти Миннесоты согласятся на условия Трампа, он готов вывести часть агентов иммиграционной и пограничной службы из штата.

Поворот Трампа, отмечает WSJ, произошел после критики его сторонников-республиканцев, которые выразили обеспокоенность тем, что он растрачивает общественную поддержку перед промежуточными выборами. Кроме того, администрацию Трампа раскритиковали в NRA (Национальная стрелковая ассоциация, National Rifle Association) — влиятельной организации за право на оружие, которая, как правило, выступает на стороне республиканцев. Там призвали провести «полное расследование» убийства.

О том, что администрация Дональда Трампа отказалась от своей обычной тактики «отрицай и атакуй», также пишет обозреватель BBC News в Северной Америке Энтони Зуркер. Он отмечает, что спустя сутки тон представителей администрации Трампа стал «заметно более сдержанным» по сравнению с тем, который звучал сразу после убийства Алекса Претти.

7 января в Миннеаполисе была убита 37-летняя местная жительница Рене Николь Гуд, машина которой оказалась на пути у сотрудников иммиграционной и таможенной службы США. В нее несколько раз выстрелил один из агентов, которому показалось, что она собирается его сбить. Второе убийство произошло менее чем через месяц — 24 января. Сотрудник пограничного патруля в Миннеаполисе застрелил 37-летнего Алекса Претти, медбрата местной больницы для ветеранов. В министерстве внутренней безопасности США заявили, что Претти угрожал федеральным агентам пистолетом, который был у него при себе. Власти штата отмечали, что у него было разрешение на оружие. Видео, снятые на месте убийства, свидетельствуют, что Претти не доставал пистолет — у него в руках был только телефон, на который он снимал действия сотрудников иммиграционной службы.

