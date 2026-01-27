В России заблокировали «Шикимори» — крупнейшую русскоязычную онлайн-энциклопедию аниме и манги
Роскомнадзор заблокировали онлайн-энциклопедию аниме и манги «Шикимори», следует из материалов реестра запрещенных сайтов.
Сайт заблокировали на основании двух решений ведомства, принятых 22 и 23 января. Причина блокировки неизвестна.
Представители «Шикимори» заявили днем 27 января, что сайт недоступен «временно», а администрация проекта «решает вопрос с разблокировкой».
«Шикимори» уже не впервые попадает под блокировку в России. Так, Роскомнадзор блокировал сайт проекта в 2023 году.
«Шикимори» — крупнейшая в России онлайн-энциклопедия аниме, манги и ранобэ. Проект работает с 2011 года.
В России в последние годы неоднократно блокировали сайты, где распространяли аниме и мангу. Сотрудники государственных органов, выступавшие за блокировку, указывали, что в них среди прочего рассказывается о самоубийствах и отношениях ЛГБТК-людей.