Роскомнадзор заблокировали онлайн-энциклопедию аниме и манги «Шикимори», следует из материалов реестра запрещенных сайтов.

Сайт заблокировали на основании двух решений ведомства, принятых 22 и 23 января. Причина блокировки неизвестна.

Представители «Шикимори» заявили днем 27 января, что сайт недоступен «временно», а администрация проекта «решает вопрос с разблокировкой».

«Шикимори» уже не впервые попадает под блокировку в России. Так, Роскомнадзор блокировал сайт проекта в 2023 году.

«Шикимори» — крупнейшая в России онлайн-энциклопедия аниме, манги и ранобэ. Проект работает с 2011 года.

В России в последние годы неоднократно блокировали сайты, где распространяли аниме и мангу. Сотрудники государственных органов, выступавшие за блокировку, указывали, что в них среди прочего рассказывается о самоубийствах и отношениях ЛГБТК-людей.

Читайте также

Судья из Петербурга запретил распространять «Тетрадь смерти» и еще три аниме. На заседании он смотрел пиратские копии — и YouTube заблокировал трансляцию суда

Читайте также

Судья из Петербурга запретил распространять «Тетрадь смерти» и еще три аниме. На заседании он смотрел пиратские копии — и YouTube заблокировал трансляцию суда