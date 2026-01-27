В Одессе в результате удара российских беспилотников пострадали более 20 человек

Российские войска в ночь на 27 января атаковали Одессу ударными беспилотниками. Повреждены жилые дома, детский сад, магазин, инфраструктурный объект и строительная площадка, сообщил глава городской администрации Сергей Лысак.

«Пострадали 22 человека, среди них 14 — легкой степени тяжести, которым помощь оказана на месте», — написал он в своем телеграм-канале.

ГСЧС Украины сообщила, что под обломками одного из поврежденных в результате удара зданий могут находиться три человека. Спасатели разбирают завалы.

В Одессе развернуты оперативные штабы для помощи пострадавшим, добавил Лысак.

