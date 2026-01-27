Социолога Салавата Абылкаликова заочно оштрафовали за участие в ютьюб-шоу «Медузы» «Мы не знаем»

Суд в Москве заочно оштрафовал социолога и демографа Салавата Абылкаликова за участие в деятельности «нежелательной» организации из-за его сотрудничества с «Медузой». Об этом сам Абылкаликов рассказал «ОВД-Инфо».

Одним из поводов для протокола стало участие Абылкаликова в эпизоде ютьюб-шоу «Мы не знаем», в котором шла речь о демографическом кризисе в РФ. Также, отмечается в материалах дела, на сайте «Медузы» была перепечатана статья Абылкаликова, написанная для проекта Carnegie Politika.

Абылкаликов сейчас живет в Германии. В беседе с «ОВД-Инфо» он отметил, что не собирается возвращаться в Россию из-за опасений уголовного преследования.

