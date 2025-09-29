Перейти к материалам
новости
Россия в 2100 году: мало молодежи, много пожилых (особенно женщин), все бедные. Пока это только прогноз экспертов. Как сделать, чтобы он не сбылся?
Обсуждаем новый демографический кризис — в шоу «Мы не знаем»
43 минуты
15:27, 29 сентября 2025
Россия
вошла
в период тяжелого демографического кризиса. Низкая рождаемость и высокая мужская смертность из-за войны, увеличение продолжительности жизни и эмиграция, а также сокращение потока мигрантов — все это создало идеальный шторм. Уже к 2100 году россиян может остаться всего 90 миллионов, а при худшем сценарии — даже 57 миллионов (сейчас в стране порядка 146 миллионов жителей). Можно ли хоть что-то с этим сделать? Удается ли государству мотивировать женщин больше рожать? И правда ли, что единственный выход — мигранты? Мы не знаем (именно так — «Мы не знаем» — называется это шоу), но знает социолог Салават Абылкаликов. Ведущий Султан Сулейманов говорит с ним о том, как нынешняя демографическая катастрофа изменит Россию к концу века.
