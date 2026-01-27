Прокурор запросила для комика Артемия Останина пять лет и 11 месяцев колонии общего режима и штраф 300 тысяч рублей, сообщает «Медиазона» из Мещанского районного суда, рассматривающего дело.

Также сторона обвинения просит запретить Останину в течение трех лет после отбывания срока администрировать сайты.

Останин попросил отложить выступление защиты в прениях на неделю, потому что он к ним не готов, но суд дал лишь получасовой перерыв, пишет «Медиазона» в своем онлайне.

Стендапера Артемия Останина обвиняют в возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих. Дело против комика возбудили в марте 2025 года после доносов провластных активистов. Поводом для дела стали его шутки.

Останина задержали в Беларуси, его избили, сломали ему позвоночник и отрезали дреды. На заседании 19 января прокуратура назвала Останина лидером организованной преступной группы, которая придумывает оскорбительные шутки.

Подробно о деле Артемия Останина

Стендапера Артемия Останина судят из-за двух шуток — об Иисусе Христе и человеке с инвалидностью По версии обвинения, комик «создал ОПГ», чтобы оскорблять верующих

