Нижняя палата парламента Франции одобрила запрет на использование соцсетей детьми до 15 лет

Депутаты Национального собрания — нижней палаты парламента Франции — поддержали законопроект, запрещающий детям младше 15 лет пользоваться соцсетями, сообщает BFM TV. Другая часть этого пакета законопроектов вводит запрет на использование мобильных телефонов в школах.

На следующем этапе законопроекты должен рассмотреть сенат Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал запрет на использование соцсетей детьми до 15 лет.

Потому что мозги наших детей не продаются. Ни американским платформам, ни китайским сетям. Потому что их мечты не могут быть продиктованы алгоритмами.

«К 1 сентября наши дети и подростки, наконец, будут защищены. Я позабочусь об этом», — написал Макрон в соцсети X.

После того, как соответствующий закон будет принят и вступит в силу, Франция станет второй страной в мире, где детям до 15 лет запрещено пользоваться соцсетями. Первой в мире такой запрет ввела Австралия.

Что показывает австралийский опыт

Австралия первой в мире запретила детям пользоваться соцсетями. Что сделали дети? Правильно — начали обходить запрет (и родители им помогают)

