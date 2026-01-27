Мемориальная табличка Политковской в седьмой раз исчезла с ее дома. Она снова провисела меньше суток

Очередная временная табличка на доме Анны Политковской, установленная на месте разбитой мемориальной доски, исчезла — уже в седьмой раз, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Мемориальную доску на доме 8/12 по Лесной улице, где в 2006 году была убита журналистка «Новой газеты» Анна Политковская, разбили еще 18 января. После этого активисты несколько раз устанавливали временные таблички из пенокартона, которые последовательно исчезали. Последнюю табличку (как и несколько предыдущих) повесили на фасад дома выше человеческого роста, однако утром 27 января ее снова не было, убедилась корреспондентка «Осторожно, новости».

Эту временную табличку активисты установили только накануне — она снова, как и в прошлые разы, провисела всего около суток.

