Франция запретит чиновникам использовать Google Meet и Zoom
Источник: Politico
Власти Франции запретят государственным служащим использовать американские платформы для видеоконференций, включая Google Meet, Zoom и Teams, сообщает 27 января Politico, ссылаясь на представителя французского правительства.
Канцелярия премьер-министра в ближайшие дни уведомит чиновников, что им следует использовать для видеоконференций французскую платформу Visio, указывает издание.
Как отмечает Politico, Франция приняла такое решение на фоне того, что в Европе все чаще возникает беспокойство по поводу глубокой зависимости от услуг США.
Франция летом 2025 года обязала чиновников отказаться от WhatsApp и Telegram в пользу мессенджера Tchap, предназначенного исключительно для государственных служащих.