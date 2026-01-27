Amazon закроет все магазины Amazon Go и Amazon Fresh

Гигант электронной коммерции Amazon объявил, что закроет все свои офлайн-магазины Amazon Go и Amazon Fresh, сообщается на сайте компании 27 января.

Некоторые из закрывающихся магазинов преобразуют в магазины Whole Foods Market. В Amazon заявили, что планируют открыть более 100 новых магазинов под этим брендом в течение следующих нескольких лет.

Компания добавила, что в этом году расширит услугу доставки продуктов в день заказа, которая сейчас доступна более чем в пяти тысячах населенных пунктов США.

Бренд Amazon Fresh, известный тем, что позволяет покупателям не стоять в очереди на кассе при покупке продуктов, продолжит работать онлайн в доступных регионах, сообщила компания.

В Amazon не уточнили, сколько сотрудников затронет закрытие магазинов. В компании сообщили, что работают над тем, чтобы помочь сотрудникам найти другие должности внутри Amazon.

И Amazon Go, и Amazon Fresh — это магазины без касс. Первый автоматизированный супермаркет Go без касс и продавцов открылся в 2018 году. Amazon открыл первые магазины Fresh в 2020 году, расширив сеть доставки, которая работала под этим брендом с 2007 года.

В Amazon Go и Amazon Fresh использовали технологию Just Walk Out («Взял и пошел»). Согласно концепции, покупатель берет товары и уходит из магазина, в то время как камеры со встроенным сканером подсчитывали его покупки.

Однако в 2024 году выяснилось, что за покупателями через камеры видеонаблюдения следили сотрудники Amazon из Индии, которые проводили онлайн-покупку. Из-за неэффективности технологии от нее частично отказались в пользу «умных тележек» Dash Carts, которые сами сканируют товары.

Как отмечает Reuters, Amazon делает ставку на развитие Whole Foods Market как элитного продуктового бренда, чтобы лучше конкурировать с такими ретейлерами, как Walmart и Kroger, а также с такими службами доставки, как Instacart.