NYT: переговоры США и Афганистана об обмене заключенными зашли в тупик. «Талибан» хочет освобождения переводчика Осамы бин Ладена, но Белый дом против

США и правительство «Талибана» на протяжении нескольких месяцев вели секретные переговоры об освобождении задержанных в Афганистане американцев, пишет The New York Times со ссылкой на три источника.

Однако переговоры зашли в тупик. «Талибан» настаивает, что частью любой будущей сделки должно стать освобождение последнего афганского заключенного в США, который с 2008 года содержится в тюрьме Гуантанамо. Это Мухаммад Рахим, которого обвиняют в работе на бывшего главу «Аль-Каеды» Осаму бин Ладена в качестве курьера и переводчика. США также считают, что Рахим обладал заблаговременной информацией о нападениях «Аль-Каеды».

Администрация Дональда Трампа требует от «Талибана» освобождения как минимум трех американцев. Власти Афганистана утверждают, что у них только двое — ученый Деннис Уолтер Койл, задержанный в январе 2025 года, и бывший американский военнослужащий Полинезис Джексон. Местонахождение третьего гражданина США, Махмуда Хабиби, который, по данным ФБР, был арестован в Афганистане в 2022 году, неизвестно, утверждают афганские власти.

Белый дом обвиняет Афганистан в «дипломатии заложников». Министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки заявил, что ни один американский пленный не удерживается в качестве инструмента для торга. По его словам, власти Афганистана хотят «прогресса во всех областях с Соединенными Штатами», включая возобновление работы посольства США в Кабуле и усиление сотрудничества в сфере безопасности.

По словам участника переговоров, администрация Трампа не будет рассматривать дальнейшее публичное взаимодействие до тех пор, пока все оставшиеся граждане США не окажутся на свободе. Высокопоставленный американский чиновник добавил, что Мухаммад Рахим не станет частью никакой будущей сделки, несмотря на требования Кабула.

В августе 2021 года «Талибан» захватил власть в Афганистане, и вскоре США объявили о завершении вывода своих войск из страны. Официально Белый дом власть «Талибана» не признает, однако американские посланники несколько раз посещали Афганистан за последний год, пишет NYT. По данным Белого дома, во время второго срока Трампа уже были освобождены из афганского плена как минимум четверо американцев, причем никто из них — не в рамках обмена.

