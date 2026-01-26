Австрия и Нидерланды потребовали от дипломатов из РФ предупреждать о своем въезде. Россия сочла это давлением

Министерство иностранных дел Австрии потребовало, чтобы российские дипломаты, не аккредитованные в стране, уведомляли власти, если хотят въехать на территорию республики или пересечь ее транзитом. Об этом 26 января сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Вене.

Решение касается российских сотрудников дипломатического, административно-технического или служебного персонала, не аккредитованных в Австрии, говорится в ноте австрийского МИД, которую получило посольство.

МИД Нидерландов на прошлой неделе уведомил посольство России в Гааге, что вводит такой порядок передвижения, сообщили агентству в дипломатической миссии. В посольстве заявили, что считают эту меру «элементом целенаправленной политики давления и избирательного применения норм права».

Вводили ли такие ограничения другие страны Евросоюза, пока неизвестно.

В ЕС 25 января вступила в силу одна из мер 19-го пакета санкций, обязывающая российских дипломатов уведомлять власти страны, в которой они аккредитованы, о том, что они покидают территорию страны.

«Эта мера направлена на борьбу с растущей враждебной разведывательной деятельностью, которая поддерживает агрессию России против Украины», — говорили в Еврокомиссии.

С предложением ограничить передвижение российских дипломатов в ЕС выступила Чехия еще в 2023 году. Европейские чиновники объясняли это тем, что под дипломатическим прикрытием России работают разведчики. РФ обещала принять ответные меры в случае, если в ЕС ограничат передвижение дипломатов.

Вена считается «центром российских шпионов в Европе», писала британская газета Financial Times в июле 2023 года. Из Вены наравне с Женевой координируют почти треть разведывательных операций России в Европе, отмечало издание в публикации от марта 2024 года.

