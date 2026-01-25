Украина не изменила свою позицию по территориям, заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентами Литвы Гитанасом Науседой и Польши Каролем Навроцким в Вильнюсе.

По словам Зеленского, Россия уже долгое время делает все, «чтобы Украины не было на востоке», но не может достичь этой цели на фронте. «Все знают нашу позицию. Мы воюем за свое, мы не воюем за территорию чужой страны <…> Это две принципиально разные позиции — украинская и российская. Американцы пробуют найти компромисс. Мы идем на то, что общаемся в трехстороннем формате. <…> Но для компромисса нужно, чтобы все стороны были готовы. Кстати, и американская сторона тоже», — сказал Зеленский.

Комментируя переговоры в Абу-Даби, президент Украины также сообщил, что на встречах обсуждались 20-пунктный мирный план и проблемные вопросы, которых очень много — но стало меньше.

Зеленский добавил, что Украина ждет гарантий безопасности от США и Европы, которые «дают возможность конкретной даты окончания этой войны». Он добавил, что двусторонние гарантии безопасности с США готовы на 100%, и теперь Киев ждет даты и места подписания.

