США опубликовали новую стратегию национальной обороны. Россия в ней названа «управляемой угрозой» для восточных членов НАТО

Россия остается «постоянной, но управляемой угрозой» для восточных членов НАТО, говорится в новой стратегии национальной обороны США, опубликованной министерством обороны страны.

Как отмечает BBC News, в отличие от стратегии 2022 года, где «угроза», исходящая от Китая, была названа главным приоритетом обороны для США, в новом 34-страничном документе содержится призыв к сдерживанию Пекина «силой, но не конфронтацией». «Президент Трамп стремится к стабильному миру, справедливой торговле и уважительным отношениям с Китаем, и он показал, что готов напрямую взаимодействовать с председателем [КНР] Си Цзиньпином для достижения этих целей. Но президент Трамп также показал, насколько важно вести переговоры с позиции силы», — говорится в документе. В документе от 2018 года Китай и Россия были названы «главной угрозой» безопасности США.

Пентагон в новой стратегии заявляет, что гарантирует «военный и коммерческий доступ США к ключевым территориям, особенно к Панамскому каналу, Американскому заливу (речь идет о Мексиканском заливе, который в США теперь называют Американским — прим. „Медузы“) и Гренландии». «Мы предоставим президенту Трампу убедительные военные варианты действий против наркотеррористов, где бы они ни находились», — говорится в документе.

России посвящена в документе отдельная глава. В ней отмечается, что Москва остается «постоянной, но управляемой угрозой» для восточных членов НАТО в ближайшем будущем.

«Несмотря на то, что Россия страдает от различных демографических и экономических трудностей, продолжающаяся война в Украине показывает, что она по-прежнему обладает значительными запасами военной и промышленной мощи. Россия также продемонстрировала наличие национальной решимости, необходимой для ведения затяжной войны в ближнем зарубежье», — отмечают в Пентагоне.

Пентагон обеспечит «готовность американских войск к защите от российских угроз на территории США». В стратегии говорится, что Вашингтон продолжит играть «жизненно важную роль в НАТО», несмотря на корректировку деятельности американских сил «на европейской театре военных действий».

«Москва не в состоянии претендовать на европейскую гегемонию. Европейское НАТО значительно превосходит Россию по экономическим масштабам, населению и, следовательно, по скрытой военной мощи. <…> Хотя мы участвуем и будем продолжать участвовать в делах Европы, мы должны — и будем — отдавать приоритет защите территории США и сдерживанию Китая. <…> Наши союзники по НАТО находятся в выгодном положении, чтобы взять на себя основную ответственность за оборону Европы при критически важной, но более ограниченной поддержке США. Это включает в себя ведущую роль в поддержке обороны Украины. Как заявил президент Трамп, война в Украине должна закончиться. Однако, как он также подчеркнул, это в первую очередь ответственность Европы», — говорится в документе.

В начале декабря 2025 года администрация Дональда Трампа опубликовала новую стратегию национальной безопасности — документ, закрепляющий принципы и приоритеты внешней и оборонной политики США. В стратегии закреплены несколько радикальных поворотов, которые Трамп уже фактически совершил: отказ от стремления к глобальному доминированию, повышенное внимание к Латинской Америке и Азии, Европа и Ближний Восток — на втором плане. Российско-украинской войне в документе посвящен один абзац: США стремятся к тому, чтобы как можно скорее закончились боевые действия и началось экономическое восстановление. Стратегия не содержит какой-либо критики российской агрессии.

