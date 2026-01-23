В Пензе после атаки украинских дронов произошел пожар на нефтебазе
Источник: Олег Мельниченко
Украинские беспилотники в ночь на 23 января атаковали Пензу, сообщил губернатор области Олег Мельниченко.
По его словам, система ПВО сбила четыре дрона. Обломки одного из беспилотников упали на территории нефтебазы, в результате произошло возгорание. Погибших и пострадавших нет, уточнил глава региона.
Других подробностей он не привел.
Минобороны РФ отчиталось, что за ночь были уничтожены 12 украинских беспилотников. В сводке ведомства говорится, что над Пензенской области сбили один беспилотник.
Украинский телеграм-канал Exilenova+ публикует видео, на котором, как утверждается, запечатлен пожар на нефтебазе в Перми.