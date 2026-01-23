ТАСС: для переговоров между Россией, Украиной и США выбрали «максимально закрытый» режим. Неизвестно даже, где именно они проходят

Начавшиеся в Абу-Даби трехсторонние переговоры России, Украины и США проходят в «максимально закрытом» режиме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Место переговоров не называется, пресса не предусмотрена. По крайней мере, на сегодняшний вечер строго действует такой режим», — сказал собеседник агентства.

Корреспондент ТАСС сообщает, что ни в одном из крупных отелей «не слышали» о встрече делегаций. У гостиниц, а также у президентского дворца — обычная обстановка, без усиленного патрулирования.

Трехсторонние переговоры официально проводятся впервые с начала войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ключевой темой переговоров станет территориальный вопрос. Источники Financial Times также сообщали, что США и Украина планируют предложить России прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины, в обмен отказ Киева от атак на российские танкеры и нефтеперерабатывающие заводы.

США и Россия также проведут в Абу-Даби переговоры по экономическому сотрудничеству. В том числе, на них будет обсуждаться использование замороженных в США активов российского ЦБ для восстановления разрушенных войной регионов.

