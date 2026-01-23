Первый день переговоров с участием США, Украины и России в Абу-Даби завершился. Стороны продолжат их 24 января

Первый день переговоров делегаций США, Украины и России в Абу-Даби завершился, сообщил представитель Белого дома телеканалу . По его словам, встреча была «продуктивной».

Переговоры продолжатся 24 января, добавил собеседник телеканала. Об этом же источник в Белом доме сообщил украинскому вещателю «Суспільне».

Российское государственное агентство ТАСС сообщает, что стороны согласились возобновить переговоры на следующий день. По данным источника агентства, «никто дверью не хлопает».

Изначально также планировалось, что встреча в Абу-Даби будет проходить два дня.

Трехсторонние переговоры России, Украины и США официально проводятся впервые с начала войны.

Первая встреча делегаций в Абу-Даби прошла в «максимально закрытом» режиме, сообщал источник ТАСС. По его словам, стороны среди прочего обсуждали буферные зоны и механизмы контроля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевой темой переговоров станет территориальный вопрос.

