МИД РФ предложил обязать россиян, проживающих за границей, уведомлять о ВНЖ или втором гражданстве. За нарушение — уголовная ответственность
Министерство иностранных дел РФ предлагает обязать граждан России, проживающих за границей, в течение 60 дней уведомлять российские консульства о получении вида на жительство (ВНЖ) или второго гражданства. Об этом говорится в проекте федерального закона, размещенного еще 30 декабря 2025 года на портале проектов нормативных правовых актов. На документ обратила внимание «Верстка».
Согласно действующему законодательству, россияне, получившие ВНЖ в иностранном государстве или гражданство другой страны, должны уведомлять об этом МВД РФ в течение 60 дней после въезда в Россию. Если гражданин РФ находится за границей, он не обязан сообщать о получении ВНЖ или гражданства.
В пояснительной записке МИДа отмечается, что сейчас постановка россиян на консульский учет происходит в «сугубо уведомительном порядке». Предлагаемые поправки обязывают россиян подавать уведомление о получении ВНЖ или гражданства «вне зависимости от места проживания — на территории Российской Федерации либо за ее пределами».
Нарушение новых правил будет наказываться по статье 330.2 УК РФ — неисполнение обязанности по подаче уведомления о гражданстве или ВНЖ. Эта статья предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до года или обязательные работы на срок до 400 часов.
Законопроект также вводит понятие «гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий за пределами РФ» — то есть человек, у которого помимо российского гражданства есть гражданство иностранного государства, ВНЖ или «иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание» за пределами РФ.
В пояснительной записке отмечается, что россияне, уже получившие иностранное гражданство или ВНЖ до вступления в силу новых поправок, должны уведомить консульства об этом в течение года после вступления закона в силу. В документе говорится, что вступление нового закона в силу планируется с 1 января 2028 года.
В МИДе заявили, что по состоянию на начало 2025 года на консульском учете состояли 2,2 миллиона россиян. Сейчас постановка российских граждан на консульский учет и снятие с такого учета осуществляется в уведомительном порядке, поэтому «эти данные не могут рассматриваться как актуальные и отражающие реальную статистическую картину по лицам, постоянно проживающим за пределами РФ». Это, по мнению МИД, «затрудняет планирование и реализацию, в числе прочего, эвакуационных мероприятий из иностранных государств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, проведение выборов и референдумов».