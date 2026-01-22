Веру Полозкову объявили в розыск в России

МВД России добавило в базу федерального розыска поэтессу Веру Полозкову, обратила внимание «Медиазона».

О том, что в отношении Полозковой заочно завели уголовное дело, стало известно в феврале 2025 года. Тогда поэтессу добавили в список «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга. Рядом с ее именем стояла звездочка — так отмечают тех, кого преследуют по статьям о терроризме.

В чем именно обвиняют Полозкову, до сих пор неизвестно.

В июне 2023 года депутат Госдумы Елена Ямпольская (ныне — советник президента РФ) требовала от прокуратуры проверить Веру Полозкову по статье об оправдании терроризма. Поводом для доноса стал фрагмент интервью Полозковой «Дождю», в котором журналист Михаил Козырев спросил поэтессу, выпила ли она шампанское, когда узнала о Захара Прилепина.

В 2017 году Полозкова писала в фейсбуке, что «откроет бутылку шампанского», когда Прилепину «наконец отстрелят башку». Этот комментарий касался решения Прилепина отправиться в Донбасс и сформировать там свой батальон. В беседе с Козыревым Полозкова сказала, что выпила «максимум пиво», отметив, что не испытывает злорадства по поводу покушения на Прилепина и не желает никому смерти.

Вера Полозкова выступает против российского вторжения в Украину. Она уехала из России в марте 2022 года.

