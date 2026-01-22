При столкновении поездов в Испании погибла россиянка

Гражданка России погибла во время железнодорожной катастрофы в провинции Кордова на юге Испании 18 января, сообщило российское посольство в Мадриде.

Какие-либо сведения о погибшей российские дипломаты не привели.

«Выражаем наши искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким. Находимся с ними в прямом контакте, оказываем необходимое консульское содействие», — говорится в заявлении посольства.

Вечером 18 января в провинции Кордова на юге Испании столкнулись два скоростных пассажирских поезда — состав компании Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, и состав Alvia от компании Renfe, который направлялся из Мадрида в Уэльву. Авария произошла недалеко от городка Адамус. Примерно в 19:45 по местному времени последние три вагона поезда Iryo сошли с рельсов и заблокировали соседние пути, по которым в этот момент во встречном направлении двигался поезд Alvia. В результате аварии погибли 42 человека.

Читайте также

При столкновении двух скоростных поездов в Испании погибли 40 человек Это крупнейшая железнодорожная авария в стране за 13 лет. Власти называют ее «крайне странной»

Читайте также

При столкновении двух скоростных поездов в Испании погибли 40 человек Это крупнейшая железнодорожная авария в стране за 13 лет. Власти называют ее «крайне странной»