В Лос-Анджелесе объявили претендентов на 98-ю премию Американской киноакадемии «Оскар».

В категории «Лучший фильм» номинированы: «Бугония», «F1», «Франкенштейн», «Гамнет», «Марти Великолепный», «Битва за битвой», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность», «Грешники», «Сны поездов».

В номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» представлен короткометражный мультфильм петербургского аниматора Константина Бронзита «Три сестры». В титрах картины режиссер указан под псевдонимом — Тимур Когнов.

Это третья номинация Бронзита на «Оскар» в этой категории. Ранее номинации получали его мультфильмы «Уборная история — любовная история» (2009) и «Мы не можем жить без космоса» (2016).

Впервые в истории премии объявлена номинация за «Лучший кастинг». В этой категории представлены фильмы «Гамнет», «Марти Великолепный», «Битва за битвой», «Секретный агент» и «Грешники».

На награду за режиссуру претендуют: Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»), Хлоя Чжао («Гамнет»), Райан Куглер («Грешники»), Йоаким Триер («Сентиментальная ценность») и Джош Сэфди («Марти Великолепный»).

В номинации «Лучшая мужская роль» представлены Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»), Вагнер Моура («Секретный агент»), Майкл Б. Джордан («Грешники»), Итан Хоук («Голубая луна»).

В категории «Лучшая женская роль» на награду претендуют Джесси Бакли («Гамнет»), Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»), Эмма Стоун («Бугония»), Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»).

Больше всех номинаций у фильма «Грешники». Картина представлена в рекордных для премии 16 категориях. До этого рекорд по номинациям на «Оскар» принадлежал фильмам «Все о Еве», «Титаник» и «Ла-ла Ленд», у каждого из которых было по 14 номинаций.

Полный список номинантов на премию можно посмотреть на сайте.

Церемония вручения премии «Оскар» пройдет 15 марта.