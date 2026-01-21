ВСУ атаковали порт Тамань. Загорелись резервуары с нефтепродуктами

Вооруженные силы Украины нанесли удар по порту Тамань в поселке Волна Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев вечером 21 января.

По его словам, под удар попали портовые терминалы. Произошел пожар — загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.

В результате атаки, по словам главы края, погибли два сотрудника предприятия, несколько человек пострадали.

Вениамин Кондратьев добавил, что Краснодарский край второй день подряд подвергается массированной атаке со стороны Украины. Накануне под удар попал поселок Новая Адыгея под Краснодаром. На поселок упала российская ракета-перехватчик, есть погибшие и раненые.