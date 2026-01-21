Останки человека нашли под завалами в Новой Адыгее под Краснодаром. На поселок упала российская ракета-перехватчик

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что при разборе завалов на месте удара по аулу обнаружили фрагменты человеческого тела.

«Для установления их принадлежности, а также количества погибших, назначены специальные генетические экспертизы», — написал глава республики в телеграме вечером 21 января.

Ранее он сообщил, что в результате атаки ранения получили 13 человек, из них девять госпитализированы.

Вооруженные силы Украины атаковали Новую Адыгею беспилотниками вечером 20 января. Судя по видеозаписям (1,2,3), которые изучила и геолоцировала «Медуза», причиной пожара в многоквартирном доме и на парковке в ауле Новая Адыгея стала ракета российской системы ПВО. Часть беспилотников сбили. По данным властей, повреждены 12 многоквартирных домов. Один из жилых домов получил наиболее значительные повреждения.