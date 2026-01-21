В 2025 году в России закрылись 643 шоурума китайских брендов в сегменте легковых автомобилей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты «Газпромбанк Автолизинг» и «АвтоБизнесРевю». Это в 1,4 раза больше, чем годом ранее.

Открылось за год 459 салонов — в три раза меньше, чем в 2024 году.

Общее число точек продаж автобрендов из Китая в 2025 году сократилось на 7%, до 2,6 тысячи, а их доля снизилась с 67% до 64%.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» заявили, что «негативная тенденция» по шоурумам автомобилей китайских марок стала следствием слишком быстрого роста прошлых лет. По словам руководителя управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александра Корнева, примерно каждый четвертый салон китайских автомобилей в 2025 году был закрыт или переформатирован под другой бренд. Он отметил, что более сотни авторетейлеров предпочли не инвестировать в «китайцев», а перешли на локализованные марки (китайские автомобили местной сборки).

«Многие марки заходили на рынок активно, открывали большое количество шоурумов, иногда без понимания реального спроса и экономики дилерского бизнеса», — отметили в ассоциации.

Директор департамента продаж новых автомобилей компани «Рольф» Николай Иванов заявил, что количество дилеров на рынке было избыточным, некоторые из них работали в убыток. В 2025 года некоторые китайские бренды практически ушли с российского рынка, в частности Kaiyi, добавил он. «Когда один дилер в массовом сегменте реализует 10, 15 или даже 20 автомобилей — это убыточная схема работы», — отметил Иванов.

Читайте также

В России обсуждают новость о том, что новые «Фольксвагены» и «Шкоды» продаются дешевле «Лады». Это правда? В теории — да, но есть нюансы

Читайте также

В России обсуждают новость о том, что новые «Фольксвагены» и «Шкоды» продаются дешевле «Лады». Это правда? В теории — да, но есть нюансы