В Каталонии вечером 20 января сошел с рельсов пригородный поезд , следовавший между станциями Сант-Садурни-дʼАнойя и Желида (примерно в 50 километрах от Барселоны).

Состав въехал в подпорную стену, которая обрушилась на пути из-за оползня, вызванного, по-видимости, сильными дождями последних дней, пишут испанские El Pais и RTVE со ссылкой на пожарную службу, приехавшую на место.

В результате столкновения погиб машинист. Еще 37 человек пострадали, пятеро из них получили серьезные травмы, шестеро находятся в состоянии средней тяжести, 26 человек получили легкие ранения. Большинство пострадавших находились в первом вагоне, пишет El Pais.

Железнодорожное сообщение в Каталонии приостановлено и не откроется до тех пор, пока «не завершатся работы по инспекции инфраструктуры». На место происшествия прибыли представители правительства Каталонии.

Это второе происшествие с поездами в Испании за последние несколько дней. 18 января на юге страны произошла крупнейшая железнодорожная авария за последние 13 лет — в провинции Кордова поезд, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с пути и столкнулся со встречным поездом из Мадрида в Уэльву. Погибли 39 человек, еще не менее 152 человек получили ранения.

