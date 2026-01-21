Европарламент отменил голосование по торговой сделке ЕС с США из-за Гренландии

Европарламент решил приостановить работу над торговым соглашением между ЕС и США, пишет Reuters. Это произошло в знак протеста против притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию.

Рамочное торговое соглашение было заключено летом 2025 года. Для его вступления в силу необходимо было согласование отдельных деталей, а затем одобрение Европарламента и Совета ЕС. Ожидалось, что голосование в торговом комитете Европарламента состоится в конце недели, однако теперь оно отложено.

Председатель комитета Бернд Ланге заявил, что угрозы Трампа ввести новые тарифы против ЕС из-за отказа уступить Гренландию нарушили достигнутые летом договоренности, поэтому теперь рассмотрение соглашения полностью приостановлено до дальнейшего уведомления.

В соответствии с соглашением ЕС отменял пошлины для всех американских промышленных товаров и обязался закупать американские энергоносители, США, в свою очередь, вводили единую ставку в 15% для большинства товаров из Евросоюза.

В самом ЕС многие считали соглашение невыгодным для сообщества: критики отмечали, что оно накладывает на Евросоюз излишние обязательства, в то время как для Вашингтона таких обязательств нет.

Трамп с начала 2026 года требует от Дании передать США Гренландию. Президент США объявил о введении дополнительных пошлин против европейских стран, которые в качестве символического жеста солидарности с Данией отправили в Гренландию военных.

