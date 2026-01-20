В поселке под Краснодаром загорелись многоквартирный дом и автомобили. Глава Адыгеи объяснил пожар «прилетом беспилотника», украинские каналы пишут о ракете ПВО

В ауле Новая Адыгея рядом с Краснодаром после попадания беспилотника загорелись многоквартирный дом и парковка с автомобилями, сообщил глава республики Адыгея Мурат Кумпилов.

«Все нуждающиеся получат необходимую помощь, будет развернут пункт временного размещения граждан», — добавил он, не уточнив, есть ли пострадавшие в результате атаки.

Власти Краснодара, рядом с которым находится аул, сообщили, что в самом городе в результате отражения атаки беспилотников повреждений нет.

Одними из первых о пожаре в ауле Новая Адыгея сообщили местные паблики и телеграм-каналы. Они опубликовали фото и видео с места происшествия. На кадрах видно, как горят машины, а в доме рядом выбило окна и снесло несколько балконов.

По данным телеграм-канала Mash, в результате атаки повреждены 25 квартир, всех жильцов дома эвакуировали. Baza пишет о 12 поврежденных квартирах и 10 сгоревших машинах.

Украинские OSINT-проекты Exilenova+ и Supernova+, а также российский провоенный канал «Военный осведомитель» утверждают, что в дом и парковку попала ракета российской ПВО.