В Киеве в результате российской атаки без тепла остались более пяти тысяч жилых домов

Российские войска в ночь на 20 января атаковали Киев дронами и ракетами, сообщили мэр города Виталий Кличко и глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По данным Кличко, после атаки без отопления остались 5635 многоквартирных домов в Киеве. Почти 80% из них — это дома, в которые восстанавливали теплоснабжение после российской атаки от 9 января.

На левом берегу Киева из-за атаки прервано водоснабжение. «Коммунальщики и энергетики работают, чтобы восстановить подачу тепла, воды и электричества в дома киевлян», — сообщил Кличко.

В Днепровском районе в результате удара повреждены нежилые помещения, а также здание школы. Один человек пострадал.

Российские войска ночь на 9 января нанесли массированный удар по Киеву, после которого ситуация с теплом, светом и водоснабжением в городе резко ухудшилась. В тот же день Кличко заявил, что без тепла осталась почти половина многоквартирных домов - около шести тысяч. Спустя пять дней без отопления оставались около 400 многоэтажных домов.

