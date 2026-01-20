Суд отменил постановление об аресте Z-националиста Саввы Федосеева из-за поста с фотографией Навального

Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил постановление об аресте Z-националиста Саввы Федосеева по протоколу о демонстрации запрещенной символики (20.3 КоАП). Об этом сообщило издание «Закс.ру» со ссылкой на адвоката Федосеева Алексей Калугин.

Решение было вынесено еще 15 января, обратила внимание «Медиазона». В разговоре с «Закс.ру» Федосеев заявил, что никогда не симпатизировал Навальному, а сам поддерживает Россию и российские Вооруженные силы.

15 сентября Кировский районный суд Петербурга назначил Федосееву 15 суток ареста из-за поста, в котором была фотография Навального. Пост был опубликован 16 февраля 2024 года, когда стало известно о гибели политика в колонии. На снимке Навальный запечатлен на фоне черно-желто-белых имперских флагов на «Русском марше» в Москве в 2011 году. Федосеев в посте называет Навального «дерзким русским пацаном».

Позже Петербургский городской суд сократил срок ареста Федосееву до 13 суток. На заседании суда Федосеев называл Навального «заукраинским экстремистом, террористом и откровенным предателем», а также заявил, что отправил «грузов более чем на 40 миллионов» российским военным.

Савва Федосеев — ивент-менеджер правого книжного магазина «Листва» и куратор петербургского отделения правого движения «Общество. Будущее» Романа Юнемана. Федосеев поддерживал вторжение войск России в Украину и собирал деньги для российских военных.