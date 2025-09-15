В Петербурге Z‑националиста Савву Федосеева арестовали из-за «фото гражданина, имя которого нельзя произносить» (вероятно, это Навальный)

Кировский районный суд Петербурга назначил 15 суток административного ареста Z-националисту Савве Федосееву по протоколу о демонстрации запрещенной символики (20.3 КоАП), сообщает «Медиазона» 15 сентября.

Суд вынес такое решение «за опубликованное фото гражданина, имя которого нельзя произносить», написал в телеграме адвокат активиста Алексей Калугин.

Как предположила «Медиазона», вероятно, речь идет о политике Алексее Навальном, из-за фотографий которого ранее уже назначали административные аресты (1, 2, 3).

Савва Федосеев опубликовал фотографию Навального в своем телеграм-канале 16 февраля 2024 года, когда стало известно о гибели политика в колонии. На снимке Навальный запечатлен на фоне черно-желто-белых имперских флагов на «Русском марше» в Москве в 2011 году.

Савва Федосеев — ивент-менеджер правого книжного магазина «Листва» и куратор петербургского отделения правого движения «Общество. Будущее» Романа Юнемана. Федосеев поддерживал вторжение войск России в Украину и собирал деньги для российских военных.