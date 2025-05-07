В Петербурге задержали бывшую главу штаба Надеждина Дарью Хейкинен. Ей вменяют «демонстрацию экстремистской символики» из-за поста с фото Навального

В Петербурге задержали бывшую главу предвыборного штаба политика Бориса Надеждина Дарью Хейкинен, сообщила она сама в своих соцсетях.

«Задержали у дома, сижу в отделе, скоро в суд. Всех обнимаю!» — написала Хейкинен. Что стало поводом для задержания, она не уточнила.

Во время задержания Хейкинен успела сообщить корреспонденту издания Sotavision, что силовики пришли к ней домой и сейчас везут в 42-й отдел полиции по Красносельскому району Петербурга. После этого у нее изъяли телефон.

Позже, уже находясь в отделе, Хейкинен сообщила, что на нее составили протокол о «демонстрации символики экстремистской организации» (статья 20.3 КоАП), пишет Sotavision. По словам активистки, поводом для протокола стал ее пост в годовщину гибели Алексея Навального. В нем была фотография политика, дата его смерти, эмодзи разбитого сердца и «иноагентская» плашка.

Хейкинен была главой предвыборного штаба Бориса Надеждина в Петербурге. Кроме этого, она — лидер оппозиционного движения «Маяк» и создательница проекта «Сограждане», который помогает жителям Курской и Белгородской областей. В январе 2024 года Борис Надеждин сообщил, что на Хейкинен напал пришедший в штаб «человек, который на протяжении 2,5 лет занимался преследованием Дарьи».

В конце июня 2024 года Минюст России объявил Дарью Хейкинен «иноагентом». За день до этого стало известно, что Красносельский районный суд Петербурга оштрафовал Хейкинен по протоколу о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Что стало поводом для составления протокола — не сообщалось.