Школьницу, повесившую фото бойцов РДК на школьном стенде, приговорили к четырем годам лишения свободы

Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил к четырем годам лишения свободы 17-летнюю школьницу Еву Багрову, разместившую в школе фотографии участников . Об этом пишет «Верстка» со ссылкой на адвоката.

Приговор был вынесен еще в октябре 2025 года, однако ранее о нем не было известно. Багрову признали виновной по статьям об оправдании терроризма (205.2 УК РФ) и содействии террористической деятельности (205.1 УК РФ).

Как отмечает «Верстка», первоначально в деле была только одна статья — размещение фотографий основателя РДК Дениса Капустина и участника подразделения Алексея Левкина следствие квалифицировало как «оправдание терроризма». Обвинения в «содействии террористической деятельности» появились позднее — с чем они связаны, неясно.

Защита обжаловала приговор, заседание апелляционной инстанции назначено на 22 января.

Об уголовном деле Багровой стало известно в конце 2024 года. На момент ареста ей было 16 лет, она училась в восьмом классе.

Основатель РДК Денис Капустин заочно дважды осужден в России на пожизненное заключение по обвинениям в терроризме и организации вторжения в Брянскую область в 2023 году. В конце декабря РДК сообщил о его гибели; через несколько дней власти Украины показали живого Капустина и заявили, что это была "спецоперация".