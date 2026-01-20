Россия заработала 216 миллиардов долларов на фоне роста цен на золото. Это сопоставимо с объемом российских активов, замороженных в Европе

С начала российско-украинской войны в 2022 году стоимость золотых резервов Центробанка РФ выросла более чем на 216 миллиардов долларов, подсчитало агентство Bloomberg. Эта сумма сопоставима с объемом российских суверенных активов, замороженных в Европе.

В декабре Евросоюз одобрил бессрочную заморозку активов России на сумму 244 миллиарда долларов. Эти деньги хранятся в западных странах. Большая часть российских активов находится в депозитарии Euroclear в Бельгии.

По данным ЦБ РФ на конец 2025 года, международные резервы России составили почти 755 миллиардов долларов, из них 326,5 миллиардов долларов пришлись на золото.

Банк России в 2025-м году в основном воздерживался как от крупных закупок золота, так и от использования своих золотых резервов, объясняет Bloomberg. ЦБ начал понемногу использовать свои золотые слитки только к концу года, поэтому запасы сократились до 74,8 миллиона тройских унций.

Тем не менее, по подсчетам агентства, сейчас на золото приходится около 43% резервов Банка России, тогда как до начала полномасштабной войны с Украиной его доля достигала 21%.

Россия второй по величине производитель золота в мире. Страна добывает более 300 тонн металла в год.

Цены на золото за 2025 год выросли на 65%, отмечает Bloomberg. С начала 2026-го золото подорожало еще более чем на 8%, его цена превысила 4700 долларов за унцию. Минфин РФ ожидает роста до пяти тысяч долларов и выше.

Рост цен на золото может восстановить большую часть финансового потенциала России, утраченного после заморозки суверенных активов на Западе, говорится в статье.

Однако с 2022 года российское золото отрезано от западных рынков и не принимается Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов — самым крупным центром внебиржевой торговли золотом. Это осложняет любые потенциальные сделки России, в том числе с покупателями из Азии.

Еще о росте цен на золото

Цены на золото бьют рекорды: совсем недавно драгметалл впервые взял отметку в 4000 долларов за унцию, а аналитики уже ждут 5000 Что происходит? Стоит ли покупать золото? И выгодны ли такие цены России? 9 карточек