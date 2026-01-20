Прокачка нефти на российских НПЗ снизилась до минимума с 2010 года

В 2025 году прокачка нефти на нефтеперерабатывающих заводах в России опустилась до минимума с 2010 года — до 228,34 миллиона тонн, сообщает «Коммерсант».

По словам опрошенных изданием аналитиков, это связано с внеплановыми ремонтами на НПЗ после «череды внешних воздействий» во второй половине 2025 года.

Источник «Коммерсанта» в нефтяной отрасли рассказал, что с августа по ноябрь 2025 года на НПЗ суммарно поступило 85,9 миллиона тонн нефти против 90 миллионов тонн за аналогичный период 2024 года. Именно в этот период было зафиксировано «большинство инцидентов» на российских НПЗ.

«Коммерсант» не поясняет, о каких «инцидентах» и «внешних воздействиях» идет речь, но, скорее всего, имеются в виду атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.

Согласно оценке аналитиков компании Argus, наиболее заметно в 2025 году сократились отгрузки нефти на предприятия «Роснефти» — крупнейшего в России переработчика. Загрузка НПЗ компании сократилась на 7,8% — до 70,76 миллиона тонн. Другие российские нефтекомпании («Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл») немного повысили трубопроводные отгрузки на свои НПЗ.

«Коммерсант» отмечает, что негативно на загрузке НПЗ могли сказаться и экспортные ограничения. В сентябре 2025 года правительство запретило экспорт бензина и дизельного топлива для всех участников рынка.

Регулярные атаки на российскую нефтегазовую инфраструктуру начались еще в 2024 году, но с августа 2025 года их стало намного больше. За период с августа по ноябрь были зафиксированы удары как минимум по 77 объектам, что почти вдвое больше, чем за первые семь месяцев 2025 года. Как отмечал CNN, частью стратегии Украины теперь стали многократные удары по одним и тем же объектам. Например, Саратовский НПЗ, принадлежащий «Роснефти», с начала августа был атакован как минимум восемь раз, четыре раза — в ноябре.

Читайте также

Украина все чаще атакует нефтегазовые объекты в России. Это может повлиять на российский экспорт — и способность финансировать войну? Главное из публикации CNN

Читайте также

Украина все чаще атакует нефтегазовые объекты в России. Это может повлиять на российский экспорт — и способность финансировать войну? Главное из публикации CNN