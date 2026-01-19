В Госдуму внесли законопроект, направленный против «схемы Долиной». Документ предполагает презумпцию добросовестности покупателя

В Госдуму внесен законопроект, призванный защитить добросовестных покупателей квартир и ограничить возможность признания недействительными сделок, совершенных под влиянием мошенников. Автором законопроекта стал Михаил Делягин из «Справедливой России».

Документ фактически предлагает ввести презумпцию добросовестности покупателя: если он не знал о том, что продавец совершает сделку под влиянием мошенников, суд не сможет признать продажу недействительной.

В пояснительной записке к законопроекту прямо сказано, что он призван защитить добросовестных покупателей от ситуаций, когда продавцы пытаются оспорить сделки, утверждая, что находились под влиянием мошенников.

Верховный суд РФ еще в 2015 году разъяснял, что если покупатель не имеет отношения к мошенникам, суды не должны признавать сделки недействительными. Однако на практике суды часто выносили другие решения.

Широкое внимание к проблеме оспаривания сделок по продаже недвижимости было привлечено из-за певицы Ларисы Долиной, которая продала квартиру под влиянием мошенников, а потом оспорила сделку. Суды двух инстанций удовлетворили иск Долиной, однако в итоге Верховный суд признал собственницей квартиры покупательницу Полину Лурье. 19 января она получила ключи.

В ноябре 2025 года Делягин и глава «Справедливой России» Сергей Миронов внесли еще один законопроект на эту же тему, предусматривающий семидневный «период охлаждения» между заключением договора и государственной регистрацией сделки. Документ остался без движения.

