Из-за рекордно низкого спроса на виски, коньяк и текилу в мире на складах крупнейших производителей скопились запасы спиртов для производства крепкого алкоголя на общую сумму 22 миллиарда долларов, пишет Financial Times.

Чтобы снизить запасы — самые большие за более чем 10 лет — компании Diageo, Pernod Ricard, Campari, Brown Forman и Rémy Cointreau вынуждены сокращать производство. Так, пишет FT, японская компания Suntory закрыла свой главный завод по производству бурбона Jim Beam, базирующийся в Кентукки, как минимум на год, а Diageo приостановил производство виски на своих предприятиях в Техасе и Теннесси до лета 2026 года.

Помимо этого производители крепкого алкоголя вынуждены снижать цены на свою продукцию. Так, отмечает издание, во время пандемии COVID-19 бутылка коньяка Hennessy в США в среднем стоила около 45 долларов, а сейчас около 35 долларов.

Компании, отмечает издание, увеличили производство спиртов для крепкого алкоголя на фоне резкого роста спроса на такие напитки во время коронавирусных ограничений. Однако в последующие годы спрос не вырос, а снизился. Причиной этого стало как глобальное сокращение доходов населения, так и изменение отношения к употреблению крепкого алкоголя на фоне широкого распространения препаратов для снижения веса Wegovy и Ozempic и в целом тренда на здоровый образ жизни.

Аналитик Эдвард Манди в интервью FT отметил, что сокращение производства спиртов длительной выдержки для крепкого алкоголя — это рискованный шаг, так как в случае роста спроса в ближайшие годы его может быть нечем удовлетворить. Принимать решения в такой ситуации сложно, сказал он: «Вы просто не знаете, каким будет спрос через пять лет».