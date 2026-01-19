У девятилетнего сына Кадырова нашли особняк в Грозном стоимостью 800 миллионов рублей

Девятилетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Абдуллах владеет элитным особняком в центре Грозного. Об этом пишет издание «Можем объяснить» со ссылкой на утекшие базы Росреестра.

По данным издания, Абдуллаху Кадырову принадлежит дом площадью две тысячи квадратных метров и участок площадью четыре тысячи квадратных метров. Стоимость недвижимости «Можем объяснить» оценивает в 800 миллионов рублей.

Участок и дом первоначально арендовал сам Кадыров (у кого именно, не уточняется), однако затем он переуступил его сыну, и в 2023 году тот стал собственником.

Также «Можем объяснить» обнаружило в базе Росреестра дом и участок в центре Грозного, записанные на 19-летнего Али Кадырова. Их стоимость оценивается в 500 миллионов рублей.

Дома Али и Абдуллаха Кадыровых расположены в 300 метрах от резиденции самого главы Чечни, уточняет «Можем объяснить».

