На базе закрытого издательства Popcorn Books создадут проект Soda Press

В телеграм-канале закрытого издательства Popcorn Books анонсировали новый проект, который получил название Soda Press.

Новое издательство будет публиковать «честные истории о том, что происходит вокруг и внутри нас», говорится в приветственном посте в переименованном телеграм-канале Popcorn Books.

В течение января под новым брендом в продажу поступят книги «Я умру маленькой дурой?» Ксении Наймушиной, «Диагноз на двоих» Мариссы Эллер и «Одиннадцать домов» Колин Оукс.

Изданию «Большой город» в Soda Press сообщили, что основные возрастные группы, на которые будет направлена работа издательства — это 12-18 и 18-35 лет. Работать в новом проекте предложили членам команды Popcorn Books.

Издательство Popcorn Books объявило о закрытии неделю назад. Оно работало семь лет и специализировалось на литературе young adult.

В мае 2025 года в России впервые возбудили уголовное дело в отношении книгоиздателей по статье об «ЛГБТ-экстремизме». Причиной для дела стали десять книг Popcorn Books.

