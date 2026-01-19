Дания решила пропустить форум в Давосе из-за конфликта вокруг Гренландии

Правительство Дании решило не посещать Всемирный экономический форум в Давосе из-за обострения ситуации вокруг Гренландии, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление организаторов.

«Представители правительства Дании были приглашены в этом году, и любые решения относительно посещения являются делом соответствующего правительства. Мы можем подтвердить, что правительство Дании не будет представлено в Давосе на этой неделе», — говорится в заявлении.

17 января Дональд Трамп объявил, что введет пошлины против восьми европейских стран, отправивших своих военных в Гренландию. Это заявление раскритиковали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и другие лидеры. Послы стран ЕС 18 января собрались на экстренное совещание, на котором обсуждались варианты европейского ответа на угрозы Трампа.

По данным FT и Reuters, следующий раунд обсуждения ситуации вокруг Гренландии должен пройти в Давосе. FT писал, что изначально главной темой встреч европейских лидеров с представителями США должны были быть гарантии безопасности для Украины, но из-за обострения вокруг Гренландии этот вопрос ушел на второй план.

Читайте также

Что там с Гренландией? Трамп угрожает пошлинами европейским странам, которые отправили туда военных. Европа называет его методы «мафиозными» и готовит ответные меры

Читайте также

Что там с Гренландией? Трамп угрожает пошлинами европейским странам, которые отправили туда военных. Европа называет его методы «мафиозными» и готовит ответные меры