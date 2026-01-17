В парламенте Франции представили резолюцию о выходе страны из НАТО из-за США

В парламенте Франции подготовили резолюцию о выходе страны из НАТО из-за несогласия с политикой США. С такой законодательной инициативой выступила вице-президент Национального собрания (парламента) Франции, депутат от левой партии «Непокоренная Франция» (La France Insoumise, LFI) Клеманс Гетте.

Как рассказала Гетте в интервью изданию Berliner Zeitung, Франция уже давно обсуждает выход из НАТО, но сейчас, когда Соединенные Штаты проводят «неприкрытую имперскую политику», этот вопрос стал особенно актуальным. Гетте, в частности, упомянула «незаконное похищение президента Венесуэлы», угрозы аннексии Гренландии, а также «грабительские торговые соглашения», которые, по ее мнению, были навязаны Европейскому Союзу под давлением.

Кроме того, политик напомнила и о требовании к странам-членам НАТО направлять на нужды альянса не менее 5% ВВП, что, по ее мнению, выгодно, в первую очередь, оборонной промышленности США.

Гетте также считает, что США открыто влияют на выборы в Европе в пользу крайне правых сил.

Все это показывает, говорит Гетте, что США «официально освобождают себя от международного права и механизмов коллективной безопасности» и фактически превращают Евросоюз в своего вассала.

В этой ситуации, заявила политик, продолжение членства Франции в военном союзе, возглавляемом державой, которая открыто позиционирует себя вне рамок международного права, «нежелательно и неприемлемо». Такое членство, подчеркнула она, подвергает Францию значительному риску, может втянуть страну в конфликты, противоречащие ее интересам, принципам и международным обязательствам.

Выход из НАТО позволил бы Франции «восстановить свою военную и дипломатическую независимость и снова стать неприсоединившейся державой», считает Гетте. По ее словам, страна не окажется в изоляции, а усилит свое влияние через многосторонние форматы, продвигая экологическую повестку, разоружение и защиту общественных благ.

Анализ соотношения политических сил во Франции, пишет Berliner Zeitung, показывает, что такая смена курса не является абсолютно нереальной. Альянс левых, членом которого является LFI, в настоящее время является самой сильной парламентской группой в Национальном собрании. НАТО в течение многих лет критикуют и французские правые, включая «Национальное объединение» Марин Ле Пен, у которого более четверти мест в парламенте. С критикой Североатлантического альянса неоднократно выступал и президент Франции Эммануэль Макрон, напоминает издание.

