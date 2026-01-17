Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило, что Россия и Украина согласились на временное прекращение огня в районе Запорожской АЭС, чтобы восстановить поврежденные электросети возле станции.

За ремонтными работами, говорится в заявлении МАГАТЭ, выпущенном поздним вечером 16 января, будут наблюдать инспекторы агентства, которые уже направились в Украину.

Восстанавливать поврежденные электросети будут украинские специалисты. Им предстоит отремонитровать линию 330 кВ, которая вышла из строя после обстрелов 2 января. В настоящий момент, отмечает МАГАТЭ, работа станции полностью зависит от единственной работающей линии электропередачи 750 кВ.

Предыдущий раз локальное прекращение огня в районе Запорожской АЭС было согласовано при посредничестве МАГАТЭ в октябре 2025 года также для ремонта линии электропередачи.

Управление Запорожской АЭС после завершения войны — один из ключевых пунктов мирного плана, который пока не удалось согласовать. Вашингтон предлагал совместную эксплуатацию станции Украиной, США и Россией. Украина не согласна на участие России, а Россия, в свою очередь, не готова эксплуатировать станцию вместе с Украиной.