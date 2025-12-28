Россия и Украина при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились о локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС, сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Он поблагодарил обе стороны за согласие на «окно тишины», которое нужно, чтобы восстановить передачу электроэнергии между распределительными подстанциями Запорожской АЭС и Запорожской тепловой электростанции.

Ключевые ремонтные работы на линиях электропередачи проводятся под контролем команды МАГАТЭ, они продлятся несколько дней.

Управление Запорожской АЭС после войны остается одним из ключевых нерешенных вопросов в проекте мирного плана. Вашингтон предлагал совместную эксплуатацию станции Украиной, США и Россией. Украина настаивает на совместном (50 на 50) предприятии с США. Владимир Путин на встрече с бизнесом 24 декабря говорил о совместном американо-российском управлении станцией без участия Украины. 28 декабря Зеленский планирует встретиться с Трампом во Флориде — и, по словам украинского президента ЗАЭС будет в числе вопросов, которые он хочет обсудить.

