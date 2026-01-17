16-летнего школьника арестовали по обвинению в подготовке теракта в Нальчике

Следственный комитет РФ сообщил об уголовном деле в отношении 16-летнего подростка, которого подозревают в подготовке теракта в отношении полицейских в Нальчике «по заданию куратора из террористической организации».

В заявлении СК, которое цитируют российские СМИ, в том числе РИА Новости, говорится, что в октябре 2025 года подросток «записал видеообращение к лидерам террористической организации, запрещенной в РФ, и вступил в нее». Затем, по версии следствия, он по заданию куратора «приобрел необходимые компоненты для взрывчатки и нашел видеоинструкции».

Теракт, заявили в СК, был предотвращен сотрудниками республиканских УФСБ и МВД России, подозреваемый арестован, его обвиняют в «участии в деятельности террористической организации» и «приготовлении к совершению теракта организованной группой лиц».

Также ФСБ 17 января объявила о задержании «гражданина одной из стран Центральной Азии, планировавшего поджог административного здания в Хабаровском крае». В заявлении ФСБ говорится, что иностранный гражданин также действовал «по указанию куратора из террористической организации» и изготавливал самодельные взрывные и зажигательные устройства.

С ноября 2025 года в России уголовная ответственность по ряду преступлений, связанных с террористической или диверсионной деятельностью (в том числе, по делам о диверсии), снижена до 14 лет.

Правозащитная организация «Первый отдел» обращала внимание на то, что во многих делах о диверсиях фигурируют «анонимные заказчики», которые предлагают совершить поджог за вознаграждение. Правозащитники считают, что за такими «заказами» могут стоять провокаторы из спецслужб, в обвинительные приговоры выносят в том числе на основе полученных под пытками признаний.