Великобритания отвергла идею Франции и Италии о возобновлении диалога с Путиным

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер выступила против возобновления диалога с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она заявила в разговоре с Politico, комментируя инициативу лидеров Франции и Италии о переговорах с Москвой для прекращения российско-украинской войны.

«Я думаю, нам нужны доказательства того, что Путин действительно хочет мира, а на данный момент я этого не вижу», — сказала Купер.

Она отметила, что Украина вместе с США и Европой проводят работу по разработке мирного соглашения, при этом пока нет признаков того, что Путин «готов сесть за стол переговоров или начать обсуждения».

По ее мнению, западные страны должны быть готовы усилить давление на Россию — как экономическое, так и посредством военной поддержки Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре 2025 года говорил, что Европе «было бы полезно» возобновить диалог с Путиным. По его мнению, европейцы должны найти пути для этого «в ближайшие недели». В Кремле заявили, что готовы к диалогу с Макроном. В ответ в администрации президента Франции сказали, что уже в ближайшие дни «примут решение о наилучшем способе дальнейших действий». Последний раз Макрон и Путин говорили по телефону 1 июля 2025 года — это был их первый разговор с сентября 2022 года.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в начале нынешнего года заявила, что Европе пора начать переговоры с Россией, но для этого нужно выработать общую для всех стран позицию.

По информации Politico, правительства нескольких европейских стран призывают руководство Евросоюза назначить отдельного представителя для переговоров с Россией по урегулированию российско-украинской войны. Они опасаются, что Вашингтон заключит сделку с Москвой без них. Сторонниками этого плана выступают, в частности, Франция и Италия. Они заручились поддержкой Еврокомиссии и еще нескольких стран.

