В Рязани украинский беспилотник попал в жилой дом. Два человека пострадали
Украинские беспилотники в ночь на 16 января атаковали Рязанскую область, над регионом сбили 22 дрона, сообщил губернатор Павел Малков.
По его словам, в Рязани в результате атаки повреждены фасады двух многоэтажных домов, один из которых еще не заселен. Никто не погиб, двум пострадавшим оказана амбулаторная помощь.
Беспилотник врезался в дом в жилом комплексе «Открытие», пишут телеграм-каналы «База» и «Осторожно, новости»,
Обломки беспилотников также упали на территории одного из промышленных предприятий. О каком предприятии идет речь, губернатор не уточнил.
Минобороны РФ отчиталось, что за ночь над российскими регионами и аннексированным Крымом силы ПВО уничтожили 106 украинских беспилотников. Больше всего дронов сбили над Белгородской область — 44.