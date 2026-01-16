Мэр Краснодара подписал распоряжение о строительстве 70-метрового храма. Местные жители выступали против этого проекта

Мэр Краснодара Евгений Наумов подписал постановление о строительстве храма на набережной в микрорайоне Юбилейный.

Постановление «Об утверждении документации по планировке территории, расположенной между улицей Рождественской набережной и правым берегом реки Кубани» от 14 января 2026 года опубликовано на сайте администрации и городской думы Краснодара.

В микрорайоне Юбилейный планирует возвести 70-метровый храмовый комплекс на территории 3,2 тысячи квадратных метров. Жители протестовали против планов строительства, указывая, что в районе уже есть один храм, а комплекс займет всю зеленую зону, оставив их без привычного места для прогулок.

В октябре 2025 года прошли общественные слушания, на которых обсуждался проект храма. В них приняли участие 1928 человек. Из них свыше 1400 человек (почти 80%) выступили против строительства храма, но все их доводы отклонили. Чуть больше 430 человек выступили за строительство, и их доводы были приняты.

Протестующие против строительства храма, который должен стать самым большим в Южной федеральном округе, отправляли петицию губернатору, а в конце 2025 года записали обращение для «прямой линии» с президентом РФ. Запись обращения, в которой приняли участие около тысячи человек, гендиректор «Спаса» Борис Корчевников в своем телеграм-канале назвал «слабеньким краснодарским майданчиком» и «шабашем», предположив, что акция была организована КПРФ. Обращение жителей Юбилейного на «прямой линии» с Владимиром Путиным, прошедшей 19 декабря 2025 года, так и не показали.

Подробно о протестах против строительства храма в Краснодаре

«В планах — бороться прям до бульдозеров» Жители микрорайона Юбилейный в Краснодаре выступили против строительства храма в честь «героев СВО». Больше тысячи человек собрались на акцию, чтобы записать обращение к Путину

Подробно о протестах против строительства храма в Краснодаре

«В планах — бороться прям до бульдозеров» Жители микрорайона Юбилейный в Краснодаре выступили против строительства храма в честь «героев СВО». Больше тысячи человек собрались на акцию, чтобы записать обращение к Путину