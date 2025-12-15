«В планах — бороться прям до бульдозеров» Жители микрорайона Юбилейный в Краснодаре выступили против строительства храма в честь «героев СВО». Больше тысячи человек собрались на акцию, чтобы записать обращение к Путину
В микрорайоне Юбилейный в Краснодаре власти планируют возвести 70-метровый храмовый комплекс на территории 3,2 тысячи квадратных метров. 14 ноября более тысячи человек приняли участие в записи обращения к президенту РФ Владимиру Путину против строительства. Это обращение они собираются отправить на прямую линию с Путиным, которая состоится 19 декабря.
Планы строительства храма на набережной в Юбилейном, как пишет местное издание 93.ru, появились еще в 2021 году. Местные жители выступили против строительства именно в этом месте, потребовав сохранить зеленую зону. Они также указывали, что в районе уже есть один храм — Рождественский, где, по словам одной из местных жительниц, которую цитирует издание, «тесно только на Пасху, Рождество и Крещение». Также в микрорайоне есть часовня Дмитрия Солунского.
После начала большой войны России с Украиной, как отмечает 93.ru, о строительстве храма временно говорить перестали. Но осенью 2024 года стало известно, что на набережной в Юбилейном собираются построить церковный комплекс с самым большим храмом в Южном федеральном округе. В случае реализации проекта, пишет издание, комплекс займет всю зеленую зону, оставив жителей без привычного места для прогулок.
Год назад жители Юбилейного собрали больше трех тысяч подписей против строительства. Они передали их губернатору — лично и через приемную, — и получили ответ, что «данные обращения направлены курирующему заместителю главы региона».
В октябре прошли общественные слушания. В них приняли участие 1928 человек. Из них свыше 1400 человек (почти 80%) выступили против строительства храма. Но все их доводы отклонили. Чуть больше 430 человек выступили за строительство. Их доводы были приняты.
В начале ноября жители Юбилейного запустили сбор подписей за отставку мэра Евгения Наумова, обвинив его в «расколе в обществе на религиозной почве», сообщает издание «Юга». В конце ноября противники строительства записали видеообращение к губернатору. Оно осталось без ответа.
В декабре провластные СМИ и телеграм-каналы администрации сообщили, что храм в Юбилейном построят «в честь героев СВО». Об этом же заявил на своей прямой линии губернатор Вениамин Кондратьев. Жители Юбилейного, в свою очередь, отметили, что спальный микрорайон не подходит для строительства мемориального комплекса, в том числе из-за плохой транспортной доступности.
«Мы тоже уважаем героев СВО, многие из наших ребят там воюют и погибли. Но если храм действительно в их честь, то почему его засовывают в тупиковый район, куда даже на машине тяжело доехать? Нет нормальных подъездных дорог, парковок нет, общественный транспорт еле ходит. Это что, уважение к памяти героев — спрятать их храм на задворках, куда даже родственники не смогут нормально приехать?» — заявил 93.ru один из местных жителей.
Среди противников строительства обсуждается версия, что оплату работ по возведению храмового комплекса возьмет на себя некий «меценат», который взамен получит от властей города преференции и участки под многоэтажное жилое строительство.
30 ноября жители Юбилейного собирались для записи видеообращения к губернатору. Тогда в акции приняли участие несколько сотен человек. После нее в местных пабликах и на федеральных каналах, в том числе на телеканале «Спас», стали выходить новости, что «согнанные люди [выступают] против Бога», а жителей микрорайона начали называть «безбожниками и антихристами». Так, гендиректор «Спаса» Борис Корчевников в своем телеграм-канале назвал собрание жителей «слабеньким краснодарским майданчиком» и «шабашем», а также заявил, что акция была организована КПРФ.
При этом, пишет 93.ru, почти все участники протеста говорили, что не выступают против храма как такового, а только не хотят, чтобы его строили на набережной. «Мы все как дети нашего общества разделяем христианские ценности и ни на кого не нападаем. Мы лишь пытаемся отстоять наш маленький зеленый мирок», — заявил журналистам один из участников протестов.
Акции пытаются организовать и сторонники строительства храма. Издание «Юга» сообщало, что депутат гордумы Краснодара от партии «Новые люди» Сергей Климов анонсировал запись видеообращения к мэру города и губернатору Краснодарского края. Он призвал принять участие в записи «всех русских, православных христиан и каждого, кто поддерживает традиционные ценности». «Наши герои с передовой тоже не понимают, почему предательская мразь орудует в глубоком тылу и подрывает стабильность в стране», — написал Климов.
Акцию назначили на 14 декабря. Ее планировалось провести на том же месте, где собирались противники строительства, но на час раньше. Однако 9 декабря Климов объявил, что запись обращения отменяется. Такое решение он обосновал тем, что к освещению ситуации вокруг строительства храма «подключились иноагентские СМИ и нежелательные организации, которые начали преподносить это как войну внутри Краснодара, а мы с людьми не воюем!» «Раз выродки из-за границы начали качать эту тему, у них есть план, но им на руку я играть не буду», — заявил депутат.
Жители Юбилейного намерены продолжать протесты. «В планах — бороться прям до бульдозеров, грубо говоря. Чтобы потом, в дальнейшем, моя совесть была чиста, что я сделал реально все что мог», — заявил изданию 93.ru один из противников строительства.
В обращении, записанном к прямой линии с Путиным, жители микрорайона подчеркнули, что им обещали парк и продолжение набережной, благоустройство, но вместо этого власти внесли изменения в Генплан, забрав зеленую зону под храм. Собравшиеся скандировали «Юбилейный против застройки!» и «Путин, помоги!» Люди сомневаются, что их покажут в эфире прямой линии, отмечает 93.ru, но подобное обращение — «их единственная надежда на фоне полнейшего равнодушия местной власти».