В микрорайоне Юбилейный в Краснодаре власти планируют возвести 70-метровый храмовый комплекс на территории 3,2 тысячи квадратных метров. 14 ноября более тысячи человек приняли участие в записи обращения к президенту РФ Владимиру Путину против строительства. Это обращение они собираются отправить на прямую линию с Путиным, которая состоится 19 декабря.

Планы строительства храма на набережной в Юбилейном, как пишет местное издание 93.ru, появились еще в 2021 году. Местные жители выступили против строительства именно в этом месте, потребовав сохранить зеленую зону. Они также указывали, что в районе уже есть один храм — Рождественский, где, по словам одной из местных жительниц, которую цитирует издание, «тесно только на Пасху, Рождество и Крещение». Также в микрорайоне есть часовня Дмитрия Солунского.

После начала большой войны России с Украиной, как отмечает 93.ru, о строительстве храма временно говорить перестали. Но осенью 2024 года стало известно, что на набережной в Юбилейном собираются построить церковный комплекс с самым большим храмом в Южном федеральном округе. В случае реализации проекта, пишет издание, комплекс займет всю зеленую зону, оставив жителей без привычного места для прогулок.

Проект храмового комплекса Кубанская митрополия / Telegram

Год назад жители Юбилейного собрали больше трех тысяч подписей против строительства. Они передали их губернатору — лично и через приемную, — и получили ответ, что «данные обращения направлены курирующему заместителю главы региона».

В октябре прошли общественные слушания. В них приняли участие 1928 человек. Из них свыше 1400 человек (почти 80%) выступили против строительства храма. Но все их доводы отклонили. Чуть больше 430 человек выступили за строительство. Их доводы были приняты.

В начале ноября жители Юбилейного запустили сбор подписей за отставку мэра Евгения Наумова, обвинив его в «расколе в обществе на религиозной почве», сообщает издание «Юга». В конце ноября противники строительства записали видеообращение к губернатору. Оно осталось без ответа.

В декабре провластные СМИ и телеграм-каналы администрации сообщили, что храм в Юбилейном построят «в честь героев ». Об этом же заявил на своей прямой линии губернатор Вениамин Кондратьев. Жители Юбилейного, в свою очередь, отметили, что спальный микрорайон не подходит для строительства мемориального комплекса, в том числе из-за плохой транспортной доступности.

«Мы тоже уважаем героев СВО, многие из наших ребят там воюют и погибли. Но если храм действительно в их честь, то почему его засовывают в тупиковый район, куда даже на машине тяжело доехать? Нет нормальных подъездных дорог, парковок нет, общественный транспорт еле ходит. Это что, уважение к памяти героев — спрятать их храм на задворках, куда даже родственники не смогут нормально приехать?» — заявил 93.ru один из местных жителей.

Среди противников строительства обсуждается версия, что оплату работ по возведению храмового комплекса возьмет на себя некий «меценат», который взамен получит от властей города преференции и участки под многоэтажное жилое строительство.

30 ноября жители Юбилейного собирались для записи видеообращения к губернатору. Тогда в акции приняли участие несколько сотен человек. После нее в местных пабликах и на федеральных каналах, в том числе на телеканале «Спас», стали выходить новости, что «согнанные люди [выступают] против Бога», а жителей микрорайона начали называть «безбожниками и антихристами». Так, гендиректор «Спаса» Борис Корчевников в своем телеграм-канале назвал собрание жителей «слабеньким краснодарским майданчиком» и «шабашем», а также заявил, что акция была организована КПРФ.

При этом, пишет 93.ru, почти все участники протеста говорили, что не выступают против храма как такового, а только не хотят, чтобы его строили на набережной. «Мы все как дети нашего общества разделяем христианские ценности и ни на кого не нападаем. Мы лишь пытаемся отстоять наш маленький зеленый мирок», — заявил журналистам один из участников протестов.

Акции пытаются организовать и сторонники строительства храма. Издание «Юга» сообщало, что депутат гордумы Краснодара от партии «Новые люди» Сергей Климов анонсировал запись видеообращения к мэру города и губернатору Краснодарского края. Он призвал принять участие в записи «всех русских, православных христиан и каждого, кто поддерживает традиционные ценности». «Наши герои с передовой тоже не понимают, почему предательская мразь орудует в глубоком тылу и подрывает стабильность в стране», — написал Климов.

Акцию назначили на 14 декабря. Ее планировалось провести на том же месте, где собирались противники строительства, но на час раньше. Однако 9 декабря Климов объявил, что запись обращения отменяется. Такое решение он обосновал тем, что к освещению ситуации вокруг строительства храма «подключились иноагентские СМИ и нежелательные организации, которые начали преподносить это как войну внутри Краснодара, а мы с людьми не воюем!» «Раз выродки из-за границы начали качать эту тему, у них есть план, но им на руку я играть не буду», — заявил депутат.

Жители Юбилейного намерены продолжать протесты. «В планах — бороться прям до бульдозеров, грубо говоря. Чтобы потом, в дальнейшем, моя совесть была чиста, что я сделал реально все что мог», — заявил изданию 93.ru один из противников строительства.

В обращении, записанном к прямой линии с Путиным, жители микрорайона подчеркнули, что им обещали парк и продолжение набережной, благоустройство, но вместо этого власти внесли изменения в Генплан, забрав зеленую зону под храм. Собравшиеся скандировали «Юбилейный против застройки!» и «Путин, помоги!» Люди сомневаются, что их покажут в эфире прямой линии, отмечает 93.ru, но подобное обращение — «их единственная надежда на фоне полнейшего равнодушия местной власти».

Послушайте подкаст «Медузы» о попытках «прославлять героев СВО»

подкасты С начала вторжения в Украину по всей России появились тысячи памятных знаков в честь «героев СВО». Вот как власти прославляют их и ставят в пример школьникам 1 час 1 минута