Китай перестал закупать электроэнергию из России

Китай с 1 января полностью остановил импорт электроэнергии из России, отказавшись даже от закупки минимальных контрактных объемов (около 12 мегаватт), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников издания, экспорт электроэнергии в Китай вряд ли возобновится в 2026 году. Основной причиной остановки поставок источники «Коммерсанта» назвали рост экспортной цены, которая превысила внутренние цены на электроэнергию в Китае, что сделало дальнейшую закупку невыгодной для Пекина.

«Интер РАО» экспортировало в Китай излишки электроэнергии с Дальнего Востока. Контракт был заключен с китайской Государственной электросетевой корпорацией в 2012 году, он действует до 2037 года. За весь период в Китай должны были поставить около 100 миллиардов киловатт-часов, или около четырех миллиардов киловатт-часов в год.

«В настоящее время стороны активно изучают возможности для осуществления торговли электроэнергией. Расторжение экспортного контракта по инициативе российской стороны не планируется. Китайская сторона, с которой мы находимся в постоянном взаимодействии, также не высказывает заинтересованность в расторжении контракта», — заявили в «Интер РАО».

В компании добавили, что в энергосистеме Дальнего Востока электропотребление растет опережающими темпами и ощущается дефицит генерации, что привело к снижению экспортных возможностей и ограничению поставок в Китай.

По данным «Коммерсанта», с 2012 по 2020 год объем экспорта в Китай оставался в среднем на уровне трех миллиардов киловатт-часов в году. В 2021 году произошло увеличение поставок на 30% — после того, как Китай попросил нарастить экспорт для покрытия энергодефицита в северо-восточных регионах. Пика (4,7 миллиарда киловатт-часов) поставки достигли в 2022 году. Изначально контракт был рассчитан на продажу излишков электроэнергии, но из-за дефицита мощностей в энергосистеме Дальнего Востока экспорт с августа 2023 года снижался, достигнув минимума в 2025 году.

По словам опрошенных газетой аналитиков, объемы поставок электроэнергии из России в Китай оставались довольно небольшими по сравнению с внутренним производством КНР, поэтому «с точки зрения баланса китайская энергосистема данные объемы может заместить».

