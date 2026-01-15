В Украине ослабят комендантский час на территориях, где ввели режим ЧС в энергетике

Правительство Украины разрешило ослабить правила комендантского часа на территориях страны, которые находятся в зоне объявленной чрезвычайной ситуации в энергетике, сообщила украинский премьер-министр Юлия Свириденко 15 января.

Согласно новому решению, во время комендантского часа гражданам разрешат находиться без пропусков на улице и в общественных местах, в том числе в торгово-развлекательных центрах, которые выполняют функции «пунктов несокрушимости» и обогрева. Такие места должны иметь отопление, автономное электропитание и стабильную связь. Также власти разрешат движение частного транспорта.

Дополнительные меры, как смягчить правила комендантского часа с учетом ситуации на местах, определят штаб по ликвидации ЧС и местные власти. Территорию, на которой будут действовать послабления, определит специальная комиссия. В свою очередь силы безопасности и военные обеспечат контроль и общественный порядок, заявила премьер.

Власти Украины объявили чрезвычайную ситуацию в энергетики на фоне морозов и продолжающихся российских обстрелов объектов энергетики. Из-за атак, например, в Киеве сотни многоэтажных домов остаются без электричества и отопления.

