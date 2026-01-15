В Кемеровской области проверят все роддома после смерти девяти младенцев в Новокузнецке

Глава Кемеровской области Илья Середюк распорядился проверить все роддома в регионе после смерти новорожденных в Новокузнецке в новогодние каникулы.

«Пока в Новокузнецкой горбольнице № 1 работают федеральные эксперты, приступаем к проверке всех роддомов Кузбасса», — сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

Роддома и перинатальные центры, написал Середюк, проверят «на предмет соблюдения протоколов оказания медицинской помощи, санитарно-эпидемиологических требований, наличия необходимого оборудования, организации работы медицинского персонала». Проверку планируется завершить до 9 февраля.

Всего в Кемеровской области, напомнил глава региона, работают 12 роддомов и два перинатальных центра.

13 января стало известно, что за новогодние каникулы в роддоме в Новокузнецке Кемеровской области умерли девять новорожденных. Возбуждено уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности, в рамках которого задержаны главврач медицинского учреждения и и. о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

